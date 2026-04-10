Konec tedna s stanovitnim vremenom, v ponedeljek prehodna sprememba

Naše kraje je danes obrobno oplazila vremenska fronta, ki se je zahodno od nas pomikala proti Balkanu. Nekaj več nestanovitnosti je povzročila nad osrednjimi in vzhodnimi predeli Slovenije, kjer so se pojavljale občasne padavine, drugod je bilo povečini zmerno do pretežno oblačno in suho.

Na vreme ob koncu tedna bo ponovno vplival anticiklon, ki se postopno spet krepi. Sobota in nedelja bosta v FJK in v zahodnih predelih Slovenije povečini sončna z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem okrog 23 stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj. V nočnih urah bo pihal šibak kopni veter, ki bo dopoldne oslabel. V nedeljo popoldne in zvečer se bo od jugozahoda postopno povečala oblačnost.

V ponedeljek bosta na vreme pri nas vplivala plitvo ciklonsko območje, ki bo nastalo nad severnim Sredozemljem in le obrobno vremenska fronta, ki se bo onstran Alp pomikala proti vzhodu.

V ponedeljek bo povečini zmerno do pretežno oblačno. V popoldanskih ali večernih urah bo lahko že padlo nekaj kapelj dežja.

V noči na torek in v torek bo prevladovalo oblačno vreme, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine. V ponedeljek bo razmeroma toplo, v torek se bo nekoliko ohladilo in bo zapihala burja.