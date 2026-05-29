Listo ministrskih kandidatov Janez Janša uradno vložil v DZ

Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi DZ zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek, DZ pa bo listo predvidoma potrjeval v četrtek.

Kandidatno listo je Janša vložil v četrtek zvečer, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije, je razvidno iz objave predloga na spletni strani DZ. V objavljenem dokumentu sicer ni vidnih obrazložitev kandidature posameznega kandidata.

V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Sedem ministrskih stolčkov bo pripadlo SDS, pet trojčku okoli NSi, Demokratom pa trije.

Ministrske kandidate torej prihodnji teden čakajo predstavitve pred pristojnimi delovnimi telesi DZ. Izredna seja DZ, na kateri bodo potrjevali ministrsko ekipo, pa bo predvidoma že v četrtek, 4. junija.

Novi mandatar Janez Janša je v DZ vložil listo ministrskih kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade. Med njimi je nekaj tudi takih, ki že imajo ministrske izkušnje ali pa so že delovali na ministrstvih.

Imena kandidatk in kandidatov

Ministrstvo za finance: Andrej Šircelj (SDS)

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo: Franci Matoz (SDS)

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve: Tone Kajzer (SDS)

Ministrstvo za pravosodje: Mihael Zupančič (Demokrati)

Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport: Anže Logar (Demokrati)

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko: Jernej Vrtovec (Nsi)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino: Borut Rončević (SDS)

Ministrstvo za zdravje: Tadej Ostrc (Demokrati)

Ministrstvo za okolje in prostor: Polona Rifelj (SDS)

Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve: Mateja Ribič (Nsi)

Ministrstvo za kmetijstvo: Janez Cigler Kralj (Nsi)

Ministrstvo za kulturo: Ignacija Fridl Jarc (SDS)

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj: Monika Kirbiš Rojs (Fokus)

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu: Suzana Lep Šimenko (SDS)