Pred Predjamskim gradom manjši avtobus s turisti zdrsnil s cestišča

Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne s cestišča zdrsnil manjši avtobus s tujimi turisti hrvaških registrskih številk, na katerem je bilo 14 potnikov. Po ugotovitvah policije je vozilo zdrsnilo preko škarpe v globel na travnato površino. V nesreči sta se hudo poškodovali dve osebi, 12 oseb pa je utrpelo lažje poškodbe.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, sta hujše poškodbe utrpela dva državljana Turčije. Enega od njiju so na zdravljenje v ljubljanski univerzitetni klinični center odpeljali s helikopterjem, drugega pa z reševalnim vozilom. Lažje se je poškodovalo 11 potnikov, prav tako državljanov Turčije, in voznik mini avtobusa, ki je hrvaški državljan.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper, so bili policisti o nesreči obveščeni okoli 11. ure. Trenutno še vedno opravljajo ogled kraja nesreče.