Konec temperaturnega obrata

Izrazit temperaturni obrat se je danes ob prehodu vremenske fronte, ki se je pomikala onstran Alp in delno vplivala tudi na vreme pri nas, vendarle zaključil. Temperature se bodo v gorah v prihodnjih urah spet spustile pod ledišče in se nekoliko bolj približale dolgoletni normalnosti, v nižinah pa se je ozračje otoplilo. Ob 17. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na Višarjah namerila +0,5 stopinje Celzija na Zoncolanu pa +1,3 stopinje Celzija, najnižji vrednosti od sobote. V Trstu je bilo ob isti uri 12,6 stopinje Celzija, v Zgoniku 9,4, pri Briščikih 7,6, v Koprivnem 7,4 in v Gradišču 6,3 stopinje Celzija. Toplejši zrak od juga počasi izpodriva dozdajšnjega hladnejšega, ki se je ob obratu zadrževal v nižinah. Radiosonda iz Rivolta je opoldne ničto izotermo namerila na višini 2412 metrov, kar je okrog 1000 metrov manj kot v minulih dneh, njen spust pa se bo še nadaljeval.

Od jutri do nedelje bo prevladovalo spremenljivo vreme z občasnimi razjasnitvami in morebitnimi obdobji nizke oblačnosti in vlage. Občasno bo pihala burja. Razmeroma toplo bo. Ničta izoterma se bo proti koncu tedna spet dvigala in bo v nedeljo predvidoma dosegla nadmorsko višino okrog 3000 metrov, pri čemer bo v gorah spet topleje.