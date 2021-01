Kongresnik slovenskega porekla spodbujal vstajnike?

Med tremi ameriškimi kongresniki, ki naj bi 6. januarja spodbujali in celo vodili protestnike t.i. kapitolske vstaje, naj bi bil tudi republikanski poslanec slovenskega porekla iz Arizone Paul Antony Gosar, je poročal dopisnik RTV Slovenija iz ZDA Andrej Stopar. Gosar zaradi tega tvega kazenski pregon, njegovo ime naj bi preiskovalcem razkrilo gibanje Stop the steal (Ustavimo krajo), ki je prepričano, da so bile Donaldu Trumpu ukradene volitve.

Gosar je sopredsedujoči ameriško-slovenske parlamentarne skupine prijateljstva. Aprila leta 2019 mu je slovenski predsednik Borut Pahor vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge na diplomatsko mednarodnem področju za prispevek in sodelovanje pri krepitvi odnosov med Slovenijo in ZDA, za krepitev slovensko-ameriškega prijateljstva in nadaljnjih tesnejših partnerskih odnosov med državama. »Gosar je ponosen na svoje slovenske korenine, prizadeva si za ohranjanje spomina nanje in svoje slovensko poreklo omenja tudi v uradnih nastopih,« je zapisano v utemeljitvi odlikovanja. Ameriški politik je vsekakor znan kot velik privrženec dosedanjega predsednika Trumpa. Čisto nasprotje od druge ameriške političarke slovenskega porekla, demokratke Amy Klobuchar, ki se je takoj po napadu na ameriški parlament zavzela za odstavitev Trumpa.