Policisti iz Postojne so preteklo sredo na podlagi odredbe koprskega sodišča v Planini opravili hišno preiskavo. V stanovanjski hiši in na dvorišču so našli približno 30 sadik konoplje v sušenju. V notranjih prostorih pa so našli tudi dva sušilca zraka, dva ventilatorja in en grelec.

Osumljenemu gojitelju sledi kazenska ovadba.