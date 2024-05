V supermarketu in na gradbiščih ugotovili številne kršitve

Karabinjerji iz Trsta in Nabrežine so v skupni akciji s kolegi iz Benetk v boju proti izkoriščanju delovne sile in proti delu na črno ter za zaščito varnosti in zdravja na delovnem mestu ugotovili več kršitev v enem supermarketu in na treh gradbiščih na Tržaškem. Pregledali so eno trgovsko podjetje in devet gradbenih podjetij ter preverili delovanje petih odgovornih za varnost na gradbiščih oz. vodij gradbišč. Prestregli so enega delavca na črno, za katerega pristojne oblasti niso prejele nobenega sporočila o delovnem razmerju in za katerega ni bilo ne delovne pogodbe in niti ne potrebnih dokumentov o varnosti na delovnem mestu.

Na dveh gradbiščih so za štiri podjetja ugotovili hude kritičnosti in pomanjkljivosti na električnih napeljavah, neprimerno uporabo gradbenih odrov s povečanim tveganjem za padce z višine, pomanjkljivo koordinacijo med podjetji pri upravljanju gradbišč in spregledano nadzorovanje varnosti s strani pristojnih tehnikov.

Ob koncu preiskave so karabinjerji za dve podjetji odredili prekinitev dejavnosti in so naložili denarne kazni za skupnih 140.000 evrov.