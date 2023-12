Koper bo prihodnje leto praznoval 1500-letnico nastanka

V Kopru bodo prihodnje leto obeležili 1500. obletnico dogodka, ki simbolizira nastanek mesta. Po izročilu naj bi bil leta 524 imenovan prvi koprski škof Nazarij. Kot so včeraj sporočili z Mestne občine Koper, bodo različne ustanove skozi vse leto prirejale različne kulturne dogodke. Že danes so odprli razstavo o obdobju med letoma 524 in 932.

Program praznovanja, ki so ga včeraj predstavili v Pokrajinskem muzeju Koper, obsega razstave, znanstvene simpozije, konference, poljudne posvete, gledališke festivale, objave publikacij in druge zanimive dejavnosti.

Po napovedih organizatorjev bodo vrhunci dogajanja proslava koprske škofije, praznik sv. Nazarija, odprtje prenovljene krstilnice, obnova mestnega stolpa, predstavitev Carpaccieve pale v stolnici in muzejska noč. V letu 2024 bodo tudi zaključili obnovo krstilnice sv. Elije, najstarejšega sakralnega objekta v mestu.

Že včeraj so v atriju pokrajinskega muzeja odprli razstavo Koper-Capodistria 1500 (obdobje 524-932). Prihodnjo sredo bodo v muzeju predstavili faksimile statuta Kopra iz leta 1423, ki ga hranijo v arhivu v Benetkah.

Koper bo zaradi praznovanja vse leto okrašen. Izobešene bodo zastavice in vejice sivke, ki so jo nekoč Koprčani imenovali tudi klasje sv. Nazarija (v italijanščini spighi di San Nazario). Obuditi želijo tudi tradicionalno pecivo, ki so ga nekoč pripravljali ob prazniku zavetnika mesta.

Priprave na praznovanje so se začele že leta 2019. Mestna občina Koper je v projekt vključila Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski muzej Koper, Škofijo Koper, Univerzo na Primorskem, Gledališče Koper, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja, Italijansko središče Carlo Combi, Skupnost Italijanov Santorio Santorio, piransko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine in druge.