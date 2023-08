Koprski policisti zasegli več kot 8,5 kilograma konoplje

Koprski policisti so na domu 33-letnika iz okolice Kopra zasegli 8,5 kilograma prepovedane droge konoplje in 223 gramov smole konoplje. Hišno preiskavo so opravili 11. avgusta na podlagi odredbe sodišča in pridobljenih obvestil, pri čemer so utemeljeno posumili, da moški poseduje prepovedano drogo. Med hišno preiskavo in pridržanjem osumljenega je bila podana še pobuda za razširitev preiskave, in sicer še za dve vozili. V osebnih avtomobilih so policisti zasegli še manjšo količino konoplje, približno 5 gramov.

Osumljenega so 12. avgusta odvedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku OS Koper, ki je zanj odredil pripor.