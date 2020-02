Koronavirus: v Italiji okrog 270 okuženih

Število okuženih s koronavirusom covid-19 se je po zadnjih še ne potrjenih podatkih (ob 10.30) v Italiji povečalo na 270. Med temi jih je največ v Lombardiji, in sicer 206, sledijo Veneto z 38 okuženimi in Emilija Romagna z osemnajstimi. V Furlaniji Julijski krajini za zdaj ni okuženih.

Koronavirus se medtem širi proti jugu države, po en primer okužbe so potrdili v Firencah in Palermu. V Firencah so okužbo potrdili pri 60-letnemu podjetniku, ki se je vrnil iz Singapurja, v Palermu pa pri turistki iz Lombardije.

Coronavirus covid-19 je doslej v Italiji terjal sedem smrtnih žrtev. V vseh primerih gre za ostarele, ki so že pred tem imeli resne zdravstvene težave.