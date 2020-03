Zaradi koronavirusa covid-19 bo Univerza na Primorskem zaprta do vključno petka, 20. marca, so zapisali na spletni strani. Do tedaj so odpovedali celoten pedagoški proces (predavanja, vaje, ...) v vseh članicah Univerze na Primorskem. O nadomeščanju odpadlega programa bodo naknadno obveščali. Med razlogi za prekitivev dejavnosti, je tudi dejstvo, da ima Univerza na Primorskem vsakodnevno interakcijo z Italijo, so še zapisali.