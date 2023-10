Kozači bosta našli svoj dom pri jezeru Cornino

Šestletni Franz in leto dni stara Sissi, gre za dva primerka kozače (Strix uralensis), srednje velike uralske sove, bosta po novem domovala v naravnem rezervatu pri jezeru Cornino na Videmskem. Kozača je med največjimi nočnimi pticami ujedami, ki živijo v Evropi.

Franz prihaja iz češkega zoološkega vrta v Ostravi, Sissi pa iz krakovskega zooja. Pri Corninu bodo po zgledu postopka, ki se je za uspešnega izkazal v Avstriji, kozači namestili v ptičnico, da bi spodbudili parjenje, mladiče pa bodo zatem izpustili na prostost in tako prispevali k okrepitvi prisotnosti te ptice v Italiji, ki trenutno gnezdi le v FJK. Pa še zanimivost: uralsko sovo je z imenom kozača krstil slovenski naravoslovec in pisatelj Fran Erjavec, ker naj bi ptica meketala kakor koza, navajajo pri Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.