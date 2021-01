KPI je umrla z Berlinguerjem

Na današnji dan pred sto leti se je v Livornu rodila Italijanska komunistična partija (KPI), ki je globoko zaznamovala politična in družbena dogajanja v Italiji vse do njene razpustitve leta 1991. Nova stranka se je rodila, ker delegati na kongresu Italijanske socialistične stranke (PSI) niso hoteli iz stranke izključiti zmerne komponente t.i. reformistov, zato so komunisti protestno zapustili zasedanje in ustanovili svojo partijo. Spodletela izključitev reformistov je bila sicer le kaplja čez rob v razklanem italijanskem levičarskem in naprednem gibanju, ki se je veliko ukvarjalo z notranjimi razkoli in močno podcenjevalo nevarnost nastajajočega fašizma. Namesto enotnosti je že takrat na levici prevladala razdeljenost, ki jo je Benito Mussolini spretno izkoristil sebi v prid in kmalu zatem zatrl državljanske svoboščine in ukinil strankarsko demokracijo.

V resnici se je konec KPI pričel že leta 1984 s prerano smrtjo njenega karizmatičnega voditelja Enrica Berlinguerja, ki je bil v stranki in v državi na sploh zelo priljubljen ter cenjen tudi od političnih nasprotnikov. Zadnji tajnik KPI je bil Achille Occhetto, ki je hotel rešiti, kar se je rešiti dalo, a ni mogel preprečiti konca nekoč največje komunistične partije v zahodni Evropi.