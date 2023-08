Kradejo, medtem ko stanovalci spijo

Na koprski policijski upravi v minulih dneh opažajo povečano število tatvin, ki jih nepridipravi izvršijo s plezanjem skozi odprta okna in balkone v hiše, stanovanja in apartmaje v času, ko oškodovanci spijo, poročajo Primorske novice. Minulo noč sta se v Izoli zgodili kar dve taki tatvini. Ponoči je nekdo vstopil v hišo v Izoli, medtem ko so lastniki spali. Ukradel je dva telefona ter torbico z denarjem, bančnimi karticami in dokumenti.

V drugem primeru je splezal v prvo nadstropje, vstopil v stanovanje, v katerem je oškodovanec spal, in mu ukradel mobilni telefon znamke samsung a3 ter denarnico z gotovino.