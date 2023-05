Krajevne plohe in nevihte postopno pogostejše

Azorski anticiklon nam bo zagotovil še nekaj dni brez omembe vrednih padavin. V drugi polovici tedna bo ob pomikanju hladne vremenske fronte po srednjeevropskih državah postopno oslabel in se bo delno povečala občasna krajevna nestanovitnost. Krajevne plohe in nevihte bodo zlasti v popoldanskih urah nekoliko pogostejše.

Danes in jutri bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, posamezne krajevne plohe in nevihte bodo v popoldanskih urah nastajale zlasti v goratem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 28 stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj.

V četrtek in petek bo dopoldne povečini sončno, v popoldanskih urah bo povečini nekaj več spremenljive oblačnosti in bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Kakšen nevihtni oblak se bo predvidoma lahko spustil tudi do nižin in obrobno do morja.

V soboto in nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti v popoldanskih urah bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte.

Od ponedeljka do srede bo povečini delno jasno do spremenljivo oblačno, popoldanske plohe in nevihte bodo nekoliko pogostejše.