Kredarica letos v snegu do 2. julija (video time-lapse)

Sneg je na Kredarici neprekinjeno vztrajal od 26. septembra lani do 2. julija letos, torej za skupnih 282 dni, kar je dober mesec več od dolgoletnega povprečja. Snežna sezona je tako bila ena med najdaljšimi v zadnjih 50 letih. Višina snega je bila najvišja ob koncu maja, kar je prav tako nenavadno, ko je dosegla 520 centimetrov. Od začetka julija pa ni več sklenjene snežne odeje, ostale pa so le še snežne krpe.

Najmanj dni s snežno odejo je bilo v sezoni 2006/07 (219 dni), največ pa v sezoni 1984/85, in sicer kar 299 dni. Podobno je bilo le še v sezonah 1974/75 (286 dni), 1971/72 (281 dni) in 2007/08 (276 dni), so zapisali na Arsu.

Letošnja zima je bila nadpovprečno snežena, rekordno visoka snežna odeja je poleg v maju vztrajala še v začetku junija. V dobrem mesecu pa je nato pobralo kar pet metrov snega.