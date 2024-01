»Kredibilnost Dežele FJK je na psu, Bini mora oditi«

Stanje je nesprejemljivo in nevzdržno, saj je načeta kredibilnost delovanja Dežele FJK. Predsednik Massimiliano Fedriga naj s člani svoje vlade v deželnem svetu na glas prizna, da v takšnem neetičnem delovanju ne vidi nič spornega. To so na včerajšnji novinarski konferenci v prostorih deželnega sveta provokativno zahtevali predstavniki opozicijskih svetniških skupin, ki so predstavili že vloženo pobudo, s katero naslavljajo sporno vlogo (in interese) odbornika za gospodarske dejavnosti in turizem Sergia Emilia Binija. Ta je namreč solastnik družbe Euro&Promos (pri kateri je med drugim tudi zaposlen), s katero dežela posluje že vrsto let.

Predsedniki svetniške skupine Demokratske stranke, Pakta za avtonomijo in mešane skupine so ob tem zbrali dokazno gradivo, ki tako Binija kot odbornika Pierpaola Robertija postavlja na laž. Oba sta namreč zatrdila, da dežela z omenjeno družbo ne sodeluje od leta 2018, kar pa ne drži. Še več, razpisna in druga deželna sredstva je v zadnjih letih pridobila tudi zadruga, ki je z družbo tesno povezana.

Prek razpisov dodeljeni milijoni

Deželni zakon št. 21 iz leta 2004 jasno določa, da odborniške funkcije ne more opravljati, kdor zaseda vodstveno funkcijo v podjetjih ali družbah, ki za deželo izvajajo kakršno koli plačano storitev. Kršitev tega zakona je bilo po mnenju predstavnikov opozicije več, saj je Euro&Promos samostojno ali preko mreže hčerinskih podjetij pridobilo sredstva za izvajanje storitev pri subjektih, s katerimi je povezana Dežela FJK.