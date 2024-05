Psihodrama in sprehod po evropski književnosti

Vrh ledene gore kot simbol konflikta, katerega vzroki se skrivajo v morskih globinah. O tem pripoveduje gledališka igra Icebergs, novi izziv gledališke skupine slovenskih licejev Krilati Oreh, ki bo na odru Kulturnega doma v Gorici premierno na ogled v torek - in to kar dvakrat. Dijaki jo bodo namreč najprej uprizorili za sošolce, potem pa še za starše in vse, ki bi si jo želeli ogledati.

Gledališka igra, pod katero se podpisuje mentorica gledališke skupine in profesorica Tjaša Ruzzier, ki je tudi zrežirala delo, je psihodrama, v kateri se igralci sprehodijo po evropski književnosti in delih, ki obravnavajo takšne ali drugačne oblike konflikta. Prikazani bodo različni konflikti: notranji konflikt v Pirandellovem romanu Uno, nessuno, centomila, konflikt med posameznikom in družbo v Ibsenovem Sovražniku ljudstva, konflikt med umetnikom in institucijami v Joyceovem A Portrait of an Artist as a Young Man, konflikt med žensko in patriarhalnimi vzorci v Misteriju žene Zofke Kveder in konflikt med zakonom in etiko v Sofoklejevi Antigoni.

Igra je mešanica umetniških zvrsti: ob dramskih prizorih si sledijo videoposnetki, ki jih je oblikoval Igor Škorjanc, petje in glasba v živo ter ples in skupinske koreografije, ki jih je sestavila Nika Bagon, v katerih plesalci prikazujejo konflikt s tehnologijo in naravo.

Gledališka igra Icebergs bo premierno zaživela v torek ob 11. uri v Kulturnem domu v Gorici za dijake slovenskih licejev in tehniških zavodov ter učence tretjih razredov prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka in prvostopenjske srednje šole iz Doberdoba. Zvečer, ob 19. uri, bo sledila ponovitev, ki bo odprta za vse; vstop je prost, zbirali bodo prostovoljne prispevke.