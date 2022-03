Krivi so geji

Ko imaš grešnega kozla, so razlage ne le priročne, ampak tudi zelo enostavne. Krivec je vedno isti – človek ali skupina ljudi. Za nov učbeniški primer je tokrat poskrbel vodja Ruske pravoslavne cerkve, patriarh Kiril, ki je v nedeljski pridigi podprl ruski napad na Ukrajino in jo opisal kot operacijo tistih, ki so »na pravi strani boga«. Ukrajinci so očitno na napačnem bregu, saj jim je očital zagotavljanje pravic istospolnih in zlasti organizacijo parade ponosa, s katero ukrajinska država podpira greh, tj. homoseksualno vedenje. To pa ni še vse, opozoril je tudi na gejevski lobi, ki očitno vlada »na zahodu« (najbrž v Evropi in ZDA) in ostale države v zameno za dobro sodelovanje zahteva organizacijo parad. Šlo naj bi torej za neke vrste preizkus zvestobe, čemur se republiki Doneck in Lugansk zoperstavljata, saj po njegovih besedah zavračata tovrstne vrednote. To ni prvič, da patriarh Kiril homoseksualce uporablja za izvor vsega hudega, pred petimi leti je denimo istospolne poroke enačil z nacizmom, ki je še ena njegova velika obsesija.