Kučan pozdravil Bazovico, a še ni vse rešeno

Osamosvojitev Slovenije je bila zgodovinsko dejanje, ki ga je omogočila enotnost slovenskega naroda, mnoga pričakovanja izpred tridesetih let pa se žal niso uresničila, je prepričan nekdanji predsednik Milan Kučan. Njegov znameniti stavek »Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan,« ki ga je izrekel ob razglasitvi samostojnosti 26. junija 1991 na ljubljanskem Trgu republike, se ni popolnoma uresničil, »ker nismo znali prevzeti odgovornosti za državo, ki mora temeljiti na miru, solidarnosti in dostojanstvu vseh državljank in državljanov«. Kučan je bil gost SKGZ v sklopu srečanj, ki jih manjšinska krovna organizacija prireja ob 30-letnici samostojne Slovenije in 20-letnici sprejetja zaščitnega zakona. Soočanje na daljavo je vodil Martin Lissiach.

Nekdanji predsednik je pojasnil, da takratni italijanski zunanji minister Gianni De Michelis sprva ni razumel slovenske želje po osamosvojitvi, ko jo je, pa se je obnašal kot »mož beseda«. Slovenija je imela veliko prijateljev ne samo v FJK (Kučan je omenil Adriana Biasuttija), temveč tudi v Venetu in Milanu ter na Južnem Tirolskem, zelo pomembno vlogo pa je odigrala tudi slovenska manjšina. Pozdravil je lanske korake predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja v Bazovici, ki pomenijo začetek in ne konec nekega spravnega procesa. Treba bo vsekakor dokončno pravno razčistiti, da bazoviški junaki niso bili teroristi, in da Slovenci niso genociden narod, kot še vedno trdijo nekateri vidni italijanski politiki, pri čemer je Kučan omenil nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija.