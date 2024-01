»Kultura omogoča posamezniku, da se opolnomoči na različnih področjih«

Ministrica za kulturo Asta Vrečko prizna, da sedaj, ko je polno zasedena s politiko – najprej kot članica slovenske vlade, od septembra pa tudi kot koordinatorica stranke Levica – pogreša raziskovalno delo na področju zgodovine umetnosti, kot kustosinja pa tudi neposredno delo z umetninami in umetniki. V isti sapi pa pove, da je delo v tem resorju privilegij in da je počaščena, da je lahko vsak dan lahko v stiku z najrazličnejšimi umetniki in kulturniki z različnih področij, tako profesionalne kot ljubiteljske kulture. »Vse to me zelo navdihuje in tudi polni,« pove ministrica, ki bo danes v Trstu obiskala več slovenskih organizacij in ustanov.

Za kulturo je zlasti ob posebnih priložnosti, kot je bližajoči se slovenski kulturni praznik, slišati, da je državotvorna. Pa je res?

Kultura ima gotovo poseben status v družbi. Državotvornost kulture, kot jo jaz razumem, ne pomeni zgolj tega, da hodi z dvignjenimi zastavami in državnimi simboli. Pomeni tudi kritično držo v družbi, odpiranje vprašanj, relevantnih za celotno družbo, pomeni seči in videti dlje. Pogled kulture je kot Janusov, obrnjen tako v zgodovino kot v prihodnost.

Zato je za vsako državo nujno, da preko kulturne politike podpira razvoj kulture na vseh ravneh. Podpiranje kulture je državotvorno dejanje. Kultura, pa naj bo profesionalna ali ljubiteljska, omogoča posamezniku, da se emancipira in opolnomoči na različnih področjih, da kvalitetno preživlja svoj čas in da zazre sam vase.

Ministrstvo za kulturo tudi neposredno sodeluje z Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter s slovenskimi kulturnimi ustanovami v Italiji. Kako ocenjujete to sodelovanje?

Na Ministrstvu za kulturo z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu zelo dobro sodelujemo. Imamo več skupnih projektov, hkrati pa se trudimo, da bi Slovence, ki ne živijo znotraj meja Slovenije, enakopravno vključevali v projekte. Tukaj obstaja možnost prijavljanja na razpise – zamejci se recimo lahko prijavijo tudi na rezidence in podobno.

Pojem slovenska kultura in umetnost zaobjema tudi tiste, ki ustvarjajo pri nas, pa po nacionalnosti morda niso Slovenci, ampak so se sem preselili, hkrati pa tudi vse, ki živijo zunaj naših meja, naj bodo zamejci ali pa so se odselili drugam. To široko razumevanje, da smo ena velika skupnost, se mi zdi zelo, zelo pomembno.

Na ministrstvu tudi financiramo in izvrstno sodelujemo s Slovenskim stalnim gledališčem v Trstu, ki je eno izmed slovenskih nacionalnih gledališč. Mislim, da je na simbolni ravni zelo pomembno, da imamo institucijo v zamejstvu, ki ima svoj zgodovinski razvoj in pomen, je vtkana v našo zavest in je del slovenske javne mreže, četudi je na drugi strani meje.