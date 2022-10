La Russa bi se moral opravičiti nekdanjim partizanom

»Druga najvišja institucija v državi seveda zasluži spoštovanje, prav zaradi tega pričakujemo od nje spoštovanje ustave in njenih vrednot, ki so se rodile iz odpora proti fašizmu in nacizmu«. Takole je predsednik Vsedržavnega združenja partizanov Italije VZPI-ANPI Gianfranco Pagliarulo komentiral nedavno izvolitev Ignazia La Russe za predsednika senata. »Ne bom obnavljal politične biografije La Russe, treba pa je izpostaviti sovraštvo, ki ga je vedno gojil do naše zveze in nekdanjih partizanov na sploh,« je izjavil Pagliarulo.

Predsednik senata, ki je večkrat napadel VZPI-ANPI, je ob neki priložnosti izjavil, »da je partizansko združenje le figov list levice in organizacija, ki se druži s socialnimi centri, samo da bi umetno opozarjala ne nevarnost fašizma, ki je izginil pred 72 leti«. Pagliarulo je te besede La Russe citiral na predstavitvi pobud in prireditev VZPI-ANPI ob bližnji stoletnici pohoda na Rim.

Zaradi teh in podobnih žalitev, bi se moral La Russa po Pagliarulovem prepričanju javno opravičiti organizaciji nekdanjih partizanov. Predsednik VZPI-ANPI je tudi pozval novega predsednika poslanske zbornice Lorenza Fontano, da pojasni svoje nekdanje zahteve po ukinitvi t.i. zakona Mancino iz leta 1993, ki preganja in kaznuje nasilje iz nacionalnih, verskih, etničnih in političnih vzgibov.