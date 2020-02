Vodja svetniške skupine Fratelli d'Italia, najbolj desne stranke v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine Claudio Giacomelli je v ponedeljek pred svetniki zagovarjal zakonski predlog, s katerim med drugim želi doseči, da bi dežela vsako leto razpisala natečaj za učence in dijake na temo fojb in eksodusa. Potem je pristal na pogovor za Primorski dnevnik. Ponujamo izvleček.

Vi predstavljate italijansko desnico v Trstu. Kako se je spremenil odnos med njo in slovensko manjšino? Se je?

Seveda se je. Razmere so bistveno drugačne, odkar je padel berlinski zid. Lahko se omikano ne strinjamo. Nekoč so na pripadnike stranke MSI metali opeke, ko so ti prišli v Bazovico. Danes ni več tako. Ni več političnega nasilja. Ostanejo seveda drugačni pogledi, tudi bistveno drugačni, a ne delajmo iz tega tragedije.

Kaj je za vas 13. julij, obletnica požiga Narodnega doma? Dan, ki ga je treba spoštovati, ali obletnica, ki jo je treba problematizirati?

To drugo. Čim nekemu datumu pripišeš simbolni pomen, pogosto nastanejo težave. S požigom Narodnega doma je povezanih tudi več italijanskih žrtev. In zaradi požiga Narodnega doma je italijanska vlada že priznala odškodnino slovenski manjšini, financirala je obnovo slovenskega gledališča v Ulici Petronio. Torej, da, nekaj je simbolni spomin, zdi pa se mi nesprejemljivo, da leta 2020 govorimo o vračanju nepremičnin.