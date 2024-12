Lažje v boju proti ognju v naravi

V Sežani so zaključili gradnjo Vseslovenskega centra za velike požare v naravnem okolju, ki bo ključen za zagotavljanje učinkovitega požarnega varstva in hitrega odziva na požare v naravnem okolju, s posebnim poudarkom na območju Krasa. Pričakujejo, da bo po pridobitvi uporabnega dovoljenja investicija formalno zaključena še v tem letu. Sežanski center za velike požare bo namenjen vzdrževanju pripravljenosti in usposabljanju operativnih gasilcev za ukrepanje ob večjih požarih.

Poleg tega bo sežanska občina v prihodnjih letih dobila še nov gasilski dom in skladišče za humanitarne organizacije. Gasilski dom bo sicer zajemal 746 kvadratnih metrov površine, skladiščni objekt pa 307. Celoten projekt je ocenjen na nekaj več kot tri milijone evrov, pri čemer bo Evropska unija prispevala skoraj 1,8 milijona evrov.