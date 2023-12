Lažna tehnika sta ji odnesla nakit

Koprski policisti so včeraj opoldne posredovali v eni od stanovanjskih hiš v okolici Sežane, kjer je bila stanovalka žrtev drzne tatvine. K njej sta prispela dva moška, eden se je izdajal, da je uslužbenec Telekoma in ji povedal, da je prišel zamenjat modem. Ženska mu je omogočila ogled hišnih prostorov, kamor naj bi po njegovih besedah namestili nove kable. Ob vnovičnem obisku, ki ga je napovedal za naslednji dan, pa naj bi ji izročili tudi nov modem.

Ko je odšel, je ženska v avtomobilu opazila še enega moškega, s katerim sta se skupaj odpeljala. Poklicala je Telekom in preverila storitve, ki jih je domnevni uslužbenec napovedal, sogovornik pa je zanikal, da bi družba v vasi trenutno karkoli opravljala. Zaradi suma, da sta jo moška ogoljufala, je preverila, ali je vse v redu z nakitom, ki ga je hranila na domu in zgroženo ugotovila, da je izginil. Moška sta odnesla zlatnino za skupnih 6000 evrov. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in bodo vložili kazensko ovadbo, so napovedali. Zlasti starejše občane pa pozivajo na posebno pozornost ob nenapovedanih obiskih.