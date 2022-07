Lažni dostavljavec opeharil podjetje za 40.000 evrov

V nekem videmskem podjetju je dvignil več paketov, ki so bili pripravljeni za dostavo in jih naložil na svoje vozilo, nato je pritisnil na plin in izginil neznano kam. Moški, ki se je pretvarjal, da je dostavljavec, v resnici pa je bil tat, je opeharil podjetje za 40.000 evrov.

Lastnik podjetja je odkril goljufijo, ko je poklical špeditersko podjetje, zadolženo za dvig blaga, kjer so mu povedali, da niso poslali nikakršnega dostavljavca.

Dogodek je prijavil videmskim karabinjerjem. V teku je preiskava. Karabinjerji poslušajo pričevanja očividcev in pregledujejo posnetke nadzornih kamer.