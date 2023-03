Ledena noč na Krasu in na Goriškem

Temperature so se v minuli noči po pričakovanju marsikje spustile pod ničlo, zlasti v zatišnih legah oz. kjer je veter popolnoma oslabel. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je pri Briščikih namerila najnižjo nočno vrednost -2,0 stopinje Celzija, v Zgoniku -0,2 stopinje Celzija, na sovodenjskem letališču -1,9 v Koprivnem -0,6 in v Gradišču +0,5 stopinje Celzija. Izstopajo torej ravno temperature, namerjene v krajih z običajno manjšo vetrovnostjo, medtem ko je bilo denimo v Zgoniku in v Gradišču, ki sta navadno vsaj nekoliko bolj prevetrena, rahlo topleje.

V Trstu ob morju so namerili najnižjo nočno temperaturo +7,6 stopinje Celzija in je torej bilo skoraj 10 stopinj Celzija topleje kot pri Briščikih! Prav tako noč zaradi stalnega šibkega vetra ni bila posebno mrzla niti v Boljuncu, kjer smo namerili najnižjo nočno temperaturo +4,8 stopinje Celzija.

Noč je bila v FJK najbolj mrzla na Višarjah, kjer so namerili najnižjo temperaturo -8,3 stopinje Celzija in na Zoncolanu, -7,4 stopinje Celzija.