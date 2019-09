Letala Adrie Airways ostajajo na tleh

Večina letal družbe Adria Airways bo tudi danes ostala na tleh, izjema bosta večerna leta iz Ljubljane v Frankfurt in nazaj. Vodstvo družbe medtem nadaljuje z iskanjem morebitnega partnerja, ki bi lahko družbo izvlekel iz številnih težav in jo ubranil pred odvzemom operativne licence za letenje. Možne rešitve iščejo tudi ministrstva.

Agencija za civilno letalstvo je dala družbi Adria Airways včeraj, 25. septembra, na voljo še teden dni, da predloži potrjen finančni načrt prestrukturiranja, sicer ji bo odvzela licenco za letenje.

Letala Adrie so na tleh že od torka, v družbi, ki je zaradi dolgov ostala brez dela flote, pa potnikom svetujejo, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov let in se, v kolikor je to Adria Airways, obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice.

Zaradi začasne zaustavitve letalskih operacij je na tleh v torek in sredo ostalo 3700 potnikov, odpovedanih pa je bilo 158 letov. Družba je tudi za jutri (petek) odpovedala večino poletov.