Letalo, poletelo iz Ljubljane, zaradi počenega stekla zasilno pristalo v Münchnu

V nedeljo je moralo letalo luksemburške družbe Luxair, ki je bilo na poti iz Ljubljane v Luxembourg, zaradi počenega stekla na oknu pilotske kabine zasilno pristati v Münchnu, so danes sporočili z letališča v Münchnu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pilot je v nedeljo javil, da je počilo steklo na oknu pilotske kabine. Nato je varno zasilno pristal in letalo zapeljal na položaj, ki so mu ga določili na letališču v Münchnu. Potnike so glede na poročanje medijev premestili na druga letala.

Kot so pri Luxair sporočili za STA, je steklo na oknu sestavljeno iz več plasti, počila pa je zunanja plast, kar se po njihovih navedbah zgodi pogosto. Zagotovili so, da varnost potnikov in posadke ni bila ogrožena, a so vseeno preventivno zasilno pristali v Münchnu. Kot so še dodali, se je incident zgodil na letalu s 76 sedeži, niso pa pojasnili, koliko potnikov je bilo na krovu. Potrdili so le, da so jih premestili na druga letala.

Let LG5682 se je začel v Ljubljani v nedeljo ob 12.10, letalo pa bi moralo pristati v Luxembourgu predvidoma ob 14.05, je razvidno iz portala Flightradar24. V Münchnu je zasilno pristalo okoli 13.50.

Luksemburški in nemški portali so poročali, da je steklo na oknu na letalu De Havilland Canada Dash 8-400 počilo, ko je bilo v avstrijskem zračnem prostoru nad Salzburgom. Pristalo je približno pol ure po tem dogodku.

V Münchnu je bilo prizemljeno približno 31 ur. V tem času so ga popravili, nato pa je poletelo v Luxembourg, kjer je pristalo v ponedeljek okoli 21. ure. V torek je bilo znova normalno operativno.