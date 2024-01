Leto vremenskih rekordov

Ugotovitev Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), da je letošnji avgust po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin izrazito odstopal od vseh dosedanjih avgustov v 74-letnem obdobju, je verjetno ključ najpomembnejšega letošnjega vremenskega dogajanja.

Kljub izjemno veliki količini padavin je bil letošnji avgust nadpovprečno topel, so ugotovili, kar ni običajno, saj so navadno namočeni avgustovski dnevi hladni. In ravno v tem je poanta celotnega leta. Doprinos zelo toplega in vlažnega sredozemskega zraka, ki je pritekal nad naše območje, je bil zlasti v poletnih in jesenskih mesecih izreden in je občutno vplival na vremensko dogajanje, pri čemer je proti nam pogosto pritekal topel in hkrati vlažen zrak, kakršnega nismo bili vajeni. Prispele so ogromne količine vodne pare, ki so povzročale močno deževje in druge večje pojave.

Naenkrat več mesecev dežja

Po razmeroma skromnih količinah padavin v prvi polovici leta je v naslednjih mesecih padlo ogromno dežja, mnogokrat ob izjemni jakosti padavin.

V ponedeljek, 5. junija, in v torek, 6. junija, so zlasti v skrajnih jugovzhodnih predelih tržaške pokrajine nastajali močni nalivi. V Boljuncu je v manj kot 36 urah skupaj padlo 127,6 litra vode na kvadratni meter, kar je več, kot je povprečno pade v celem mesecu.

Na Tržaškem je v ponedeljek, 28. avgusta, v nekaj urah padel več kot mesec dežja. Ob nalivih je bila jakost padavin zelo visoka. Meteorološka opazovalnica je v Zgoniku namerila 137,9 litra dežja na kvadratni meter, pri Briščikih 136,4 litra in v Trstu 93 litrov na kvadratni meter. V Boljuncu smo namerili 82 litrov dežja na kvadratni meter, pri čemer je bila najvišja trenutna jakost padavin izjemnih 460 litrov na kvadratni meter v eni uri.

V četrtek, 21. septembra, je ob prehodu oslabljene vremenske fronte ponekod padlo za pol meseca dežja. Največje količine dežja je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila pri Briščikih, kjer je v nekaj urah padlo 47 litrov dežja na kvadratni meter.