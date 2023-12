Letos še dve vremenski fronti, s 1. januarjem zimska zaostritev

Praznično obdobje bo do vključno zadnjega dneva v letu povečini potekalo pod vplivom anticiklona in ob prehodu dveh vremenskih front. Prva, ki bo, kot kaže, bolj oslabljena, bo predvidoma dosegla naše kraje v četrtek, 28. decembra, druga, nekoliko solidnejša, v soboto, 30. decembra, pri čemer bo vplivala na vreme pri nas tudi zadnji dan v letu. Vmes bo v celotnem obdobju vreme stanovitno z občasnimi spremembami, toda brez omembe vrednih padavin.

Vremenska slika se bo, kot kaže, zaostrila v ponedeljek, 1. januarja, ko se bo nad severnim Sredozemljem poglabljala višinska dolina s severnoatlantskim zrakom in v sredo 3. januarja. Dosegli nas bosta izraziti hladni fronti, ki bosta prinesli močnejše padavine in nižje temperature, za njima bo pritekal občutno hladnejši zrak. Po zdajšnjih izgledih kaže, da se bo meja sneženja obakrat spustila do nadmorske višine okrog 500 metrov, mestoma morda lahko tudi nižje. V gorah bo močno snežilo, zima pa bo tudi po nižinah ob nižjih temperaturah in okrepljenem vetru ter padavinah pokazala zobe.

Ob prvih dveh vremenskih frontah, ki bosta naše kraje dosegli prihodnji teden, bodo temperature še razmeroma visoke. Prva četrtkova vremenska fronta, kot kaže, ne bo prinesla omembe vrednih padavin, ob drugi sobotni pa se bo ozračje ob južnih vetrovih nekoliko segrelo. Meja sneženja bo v silvestrski noči na nadmorski višini okrog 1000-1200 metrov, morda se bo čez noč nekoliko zvišala. V nižinah bo najdaljša noč v letu minila ob občasnem dežju.

Vmes bodo v celotnem obdobju od jutri (nedelje 24. 12.) do zadnjega dneva v letu daljša obdobja s stanovitnim vremenom. Jutri bo še precej sonca, za božič in štefanovo pa bo v nižinah že več vlage in oblakov, ozračje bo ponekod zamegljeno. V gorah bo za ta čas toplo.