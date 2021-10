Letta: To je zmagoslavje

17.50: Notranje ministrstvo je sporočilo, da je bila volilna udeležba na državni ravni 43,9 odst., kar je skoraj deset odstotkov manj od udeležbe v prvem volilnem krogu.

17.45: »To ni zmaga, to je zmagoslavje«. Tako je tajnik Demokratske stranke Enrico Letta ocenil drugi krog županskih volitev, na katerih je leva sredina zmagala v vseh večjih mestih, izjemo predstavlja Trst. Letta je bil zelo kritičen do vodje Lige Mattea Salvinija, kateremu je očital, da noče priznati poraza in da vso krivdo zavrača na notranjo ministrico Luciano Lamorgese za slabo vodenje rimskih izgredov, ki so dosegli vrhunec s fašističnim napadom na CGIL.

16.50: Leva sredina je zmagala tudi v Latini, Savoni, Cosenzi, Isernii in Caserti. Notranje ministrstvo je neuradno sporočilo, da je volilna udeležba na državni ravni znašala 47,5 odst.

16.05: Levi sredini se zmaga nasmiha v Vareseju. Dosedanji župan Davide Garimberti vodi pred kandidatom desne sredine Matteom Luigijem Bianchijem, levi sredini se obeta zmaga tudi v Savoni. V Beneventu pa bo najbrž znova županoval Clemente Mastella, politik z zelo dolgo kilometrino, ki je nekajkrat »preskočil« z leve v desno sredino ter obratno.

15.05: Prvi izidi vzporednih volitev kažejo na veliko zmago leve sredine na županskih volitvah v Rimu in v Turinu. V glavnem italijanskem mestu se napoveduje gladka zmaga kandidata Demokratske stranke Roberta Gualtierija, ki naj bi krepko prehitel Enrica Michettija. V Turinu bo novi župan najverjetneje Stefano Lo Russo iz vrst Demokratske stranke.