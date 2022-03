Ljubljana za mir in za Ukrajino

Veliko ljudi se je danes pod večer na Trgu republike v Ljubljani zavzelo za mir v Ukrajini in izrazilo solidarnost ukrajinskemu ljudstvu, ki je žrtev agresije ruske vojske. Šlo je za pisan mirovniški shod, ki so ga priredile nevladne organizacije pod velikim napisom Amnesty Slovenije "Solidarnost z ljudmi v Ukrajini. Namerni napadi na civiliste so vojni zločin". Spregovorilo je več govornikov, med njimi tudi študenta iz Ukrajine, nastopil je kantavtor Jani Kovačič.

»Najostreje obsojamo ruske napade na Ukrajino in izražamo solidarnost z vsemi, ki se te dni bojijo za svoje življenje, so izgubili bližnje in so razseljeni. Prepričani smo, da si ljudje na nobeni strani meje ne želijo vojne. Želijo živeti v miru, drug ob drugem. Pozivamo k takojšnji prekinitvi ognja, umiku ruskih sil in začetku pogajanj o dolgoročni diplomatski rešitvi spora. Nasprotujemo tudi vsem političnim zlorabam vojne in stopnjevanju militarizacije tako doma kot v tujini. Za mir,« so zapisale nevladne organizacije v vabilu na današnji shod.