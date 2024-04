Ljubljani zlata nagrada Evropske komisije za boj proti nasilju nad ženskami

Evropska komisija je v četrtek v okviru tretje podelitve nagrad za evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti Mestni občini Ljubljana (Mol) podelila zlato nagrado v posebni kategoriji mest, ki z obravnavanjem nasilja nad ženskami omogočajo varne kraje, mesta in regije za ženske v vsej njihovi raznolikosti.

Komisija je v Bruslju razglasila zmagovalce ob začetku evropskega meseca raznolikosti. Nagrade prejmejo kraji, mesta in regije iz celotne EU, ki so zgled na področju vključujočih politik.

Letošnji dobitniki skupno devetih nagrad so poleg Ljubljane še mesta in občine na Hrvaškem, v Italiji, Španiji in na Švedskem. Med mesti z več kot 50.000 prebivalci se je na prvo mesto uvrstil Zagreb, med mesti z manj kot 50.000 prebivalci pa Corbetta v Lombardiji. Izbrani so bili na podlagi njihovih prizadevanj za pravičnejšo družbo s spodbujanjem raznolikosti in vključevanja ne glede na spol, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost in spolno usmerjenost, so sporočili iz komisije.

Ljubljana je bila prepoznana kot mesto, ki spoštuje raznolikost, je vključujoča do vseh ranljivih skupin in aktivna pri ustvarjanju družbe brez diskriminacije, so sporočili z Mola. Kot so navedli pri komisiji, Ljubljana v sodelovanju s civilno družbo podpira solidarnostna prizadevanja za vzpostavitev celovitega podpornega sistema za boj proti nasilju nad ženskami.

Na mestni občini so pojasnili, da že vrsto let podpirajo prizadevanja nevladnih organizacij, ki bistveno pripomorejo k ozaveščanju ter prepoznavanju in zmanjševanju nasilja nad ženskami. Prav tako pa s pomočjo javnih razpisov sofinancirajo raznolike programe, ki so namenjeni tako ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, kot tudi povzročiteljem nasilja, ter se aktivno vključujejo v različne aktivnosti ozaveščanja.

Da so vse zlate nagrade ostale v soseščini, sta poskrbela hrvaška prestolnica Zagreb in italijanska Corbetta, ki sta bili prepoznani kot najboljši med evropskimi prestolnicami vključevanja in raznolikosti za leto 2024.

Žirija strokovnjakov je prijave ocenila na podlagi različnih meril, vključno z naravo in obsegom pobud, prevzemanjem odgovornosti in stopnjo zavezanosti, kakovostjo in trajnostjo pobud ter vključevanjem ljudi, izpostavljenih diskriminaciji, v oblikovanje politik.

Evropski mesec raznolikosti je bil prvič organiziran maja 2020 v okviru 10. obletnice platforme EU za listine o raznolikosti.