Lokandi Devetak priznanje za izbor vin

Lokanda Devetak z Vrha sv. Mihaela je kot edini gostinski obrat iz Furlanije - Julijske krajine med prejemniki priznanj za seznam vin, ki so jih včeraj podelili na drugem sejmu dobrega, čistega in pravega vina Slow Wine Fair, ki ga prireja združenje Slow Food in se bo danes zaključil na sejmišču v Bologni. Restavracija z Vrha si je prislužila priznanje v kategoriji izbora ponudbe slovenskih vin, ki so skupaj z avstrijskimi predstavljala novost letošnjega sejma. Poleg Lokande Devetak sta v tej kategoriji priznanje prejeli še restavraciji La Sala del vino iz Milana in Magazzino 52 iz Turina, med »lokali srca«, ki so kandidirali za priznanje, pa so bili tudi tržaška gostilna Suban, restavracija Tre galli iz Turina ter domačija Majerija iz Slapa pri Vipavi in vinoteka Vineria del Ponte iz Ljubljane, ki v bližini Šuštarskega mostu ponuja bogat izbor slovenskih in italijanskih vin.