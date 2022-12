Lovca obtičala na skrajno nevarnem skalnatem območju

Gorski reševalci iz Plodna so danes opoldne posredovali na gori Della Piana pri Plodnu, kjer sta na jugozahodni steni obtičala dva lovca, 27-letni domačin in 53-letnik iz Tolmeča. Bila sta v velikih težavah, saj sta se znašla na skrajno nevarnem in izpostavljenem skalnatem območju, na krhkih skalah ter v snegu in v ledu, od koder se nista več mogla premakniti. Območje, kjer ni označenih poti, sta si namenoma ogledovala od jutranjih ur, vendar sta zašla v nevarnost. Bila sta izčrpana, eden od dveh je skorajda omagal, s poslednjimi močmi je bil le z nogo naslonjen na nestabilno skalo, ki ga je zadrževala pred prepadom.

Priletel je reševalni helikopter. Reševanje je bilo zahtevno, lovca sta bila na nedostopnem območju, oddaljena le nekaj metrov. Reševalci so se s helikopterja spustili v njuno bližino, nakar so se jima, privezani z vrvmi, približali. Potegnili so ju na kraj, od koder so ju uspeli dvigniti na helikopter. Z njim so ju nato prepeljali na varno. Reševalna akcija se je zaključila ob 14. uri.