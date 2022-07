Luksuzni hotel v nekdanjem fašističnem taborišču

Na otočku Luštica, ki je znan tudi kot otok Mamula, ob vhodu v Boko Kotorsko (Črna gora) je neka švicarska družba zgradila luksuzni hotel, ki v tem času sprejema prve goste. V hotelu je na voljo tudi manjši prostor-galerija, ki zelo na splošno prikazuje zgodovino otočka in obrambne trdnjave, ki so jo tam sredi devetnajstega stoletja zgradile avstro-ogrske oblasti.

Petični gostje ne bodo seznanjeni, da so italijanske fašistične oblasti v začetku leta 1942 trdnjavo spremenile v taborišče. Najprej je italijanska okupacijska oblast tja deportirala ženske in otroke iz vasi Pobor pri Budvi na črnogorski obali, potem pa črnogorske antifašiste in partizane. Zgodovinski viri pravijo, da je tam do kapitulacije Italije 8. septembra 1943 v nemogočih razmerah živelo okoli 2300 ljudi, 130 pa so jih pazniki ustrelili ali pustili, da umrejo od lakote in bolezni. Italijani so med drugim tam ustrelili Eša Sarajlića, brata znanega bosanskega pesnika Izeta Sarajlića. Trpko zgodovino Mamule je v dokumentarnem filmu Mamula All Inclusive predstavil režiser Aleksandar Rejlić.