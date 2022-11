»Lula bo moral skupaj držati široko koalicijo«

V nedeljo je bil v Braziliji glavna in ponekod tudi edina tema pogovorov volilni dvoboj med Lulo in Bolsonarom. Napeto in hkrati praznično vzdušje na dan glasovanja je doživel tudi 28-letni devinsko-nabrežinski občinski svetnik Jakob Terčon, ki je svoj dopust v Braziliji (nalašč) začel na predvečer tega pomembnega dne. V državi je leta 2019 preživel šest mesecev, zato je nedeljsko dogajanje spremljal z določenim predznanjem, za popolno vživetje v volilno atmosfero pa so poskrbeli tako njegovi brazilski prijatelji kot novi znanci, s katerimi je, tako naš sogovornik, zelo enostavno navezati stik.

Kako ste torej spremljali nedeljski volilni dan?

Že zjutraj sem prijatelja pospremil na volišče, ker me je zanimalo, kako vse skupaj poteka. Ulice je dobesedno prevevala volilna mrzlica. Volivci so svojo politično pripadnost izražali z brazilskimi zastavami ali majicami nogometne reprezentance – v tem primeru je denimo šlo za Bolsonarove podpornike. Tisti, ki so nosili rdečo majico ali kapo, pa so bili podporniki Lule. Tudi na volišču je bilo slišati glasno izražanje političnih idej. Vse to je bilo zame novo, saj je pri nas precej drugače.

Kje pa ste dočakali objavo rezultatov?

Po oddaji glasov smo šli na Avenido Paulista, tj. na glavno ulico, kjer se vrstijo vsi podobni shodi. Dan smo preživeli v lokalu in z obiskovalci s sosednjih miz razpravljali o volitvah. Te so se zaključile ob 17. uri in takrat se je avenija že napolnila z ljudmi. K sreči smo našli mesto nasproti odra, na katerega je kasneje stopil tudi Lula. Glasovanje poteka preko elektronskega sistema, zato je bil rezultat znan že okoli 18.30. Na začetku štetja je bil v prednosti Bolsonaro, kmalu pa je Lula dosegel 50-odstotno podporo in jo ohranil do konca.

Glasba se je nato nadaljevala pozno v noč, z novimi znanci smo šli naokoli in se znašli na domu Sonie Guajajara, staroselke in okoljske aktivistke, sicer članice leve Stranke za socializem in svobodo (PSOL).

Vzdušje je bilo torej praznično, ali vas skrbi možnost, da bi prišlo do izgredov?

Do zadnjega ni bilo znano, kdo bo zmagal. Do večjih izgredov zaenkrat ni prišlo, čeprav je promet okoli mesta od nedelje ponoči ustavljen, ker so tovornjaki zasedli avtocesto. V bistvu čakamo na tradicionalni telefonski klic, v katerem bi moral Bolsonaro čestitati Luli, s čimer bi priznal izid volitev.

Prišlo je do nekaterih nepravilnosti na severu države, kjer naj bi policisti ljudem onemogočili glasovanje – eni v tem vidijo prikrit namen podaljšanja odprtja volišč, na kar bi se lahko skliceval Bolsonaro, ko bi očital, da volitve niso potekale po pravilih ... vendar težava je bila hitro odpravljena.

Ali je možnost vstaje Bolsonarovih sploh realna?

Mislim, da ni. Mesto je danes (včeraj dopoldne po krajevnem času, op. av.) dokaj umirjeno. Vse pa je odvisno od Bolsonarovega odziva.

S čim pa bo imel Lula največje težave?

Zanj je glasoval zlasti sever države, veliko dela pa bo imel v politično in gospodarsko močnejših zveznih državah, kjer ima večino Bolsonaro. Lulova politična inteligenca se bo pokazala v tem, ali bo znal držati skupaj zelo široko koalicijo, v kateri so tako skrajni levičarji kot desnosredinske stranke.