Manj hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 in nižja incidenca

V FJK so danes ob skupnem številu 2510 PCR testiranj in hitrih antigenskih testov potrdili 142 novih okužb z novim koronavirusom. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 142 bolnikov s covidom-19, kar je 15 manj kot včeraj, eden potrebuje intenzivno nego.

Danes so umrli štirje bolniki so covidom-19, in sicer po eden na Tržaškem in Videmskem ter dva na Pordenonskem. Od začetka pandemije je v FJK umrlo 5911 bolnikov s covidom-19, in sicer 1490 na Tržaškem, 2739 na Videmskem, 1148 na Pordenonskem in 534 na Goriškem.

Incidenca okužb je iz dneva v dan nižja, v zadnjem obdobju hitro upada. Danes je bila 106 na 100.000 prebivalcev, kar je 6 manj kot včeraj.