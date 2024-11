Opolnoči se bo 95-oktanski bencin na bencinskih servisih izven avtocest pocenil za 0,49 centa na 1,482 evra. Pri petdesetih litrih bo to zneslo 74,10 evra. Dizel pa se bo podražil za 2,4 centa na 1,542 evra za liter. Tako je pravkar sporočilo slovensko Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Omenjene cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 2. decembra.