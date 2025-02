Marsikje namerili najnižje temperature v letošnji zimi

Včeraj čez dan in danes ponoči so marsikje namerili najnižje dnevne oz. nočne temperature v letošnji zimi. Včeraj se je podnevi živo srebro ob sončnem vremenu in mrzli burji na Kraški planoti ustavilo pri okrog 3 stopinjah Celzija in ob morju doseglo le 4,7 stopinje Celzija. Rahlo topleje je bilo na Goriškem.

Na Kraški planoti so bile ponekod, denimo pri Briščikih, povprečne 24-urne temperature rahlo negativne, kar se ni dogajalo že več let.

Današnja noč pa je bila razen ob morju povsod ledena in povečini najhladnejša vsaj v letošnji zimi. Najnižje temperature v nižinah je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Červinjanu, in sicer -4,6 stopinje Celzija in v Gradišču, -4,1 stopinje Celzija. Pri Briščikih je bila najnižja nočna temperatura -2,8, v Zgoniku pa -2,7 stopinje Celzija. V Trstu ob morju so zabeležili +1 stopinjo Celzija.

Tudi danes piha burja, ki pa je v primerjavi z včerajšnjim dogajanjem rahlo oslabela. Njen najmočnejši sunek v Trstu je dosegel 65 kilometrov na uro, v Boljuncu smo ob 11.45 namerili najmočnejši sunek 70,8 kilometra na uro.

Danes in v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo stanovitno in povečini sončno vreme.

Danes bo še pritekal mrzel zrak. Noč na sredo bo mrzla. Temperature bodo podobne včerajšnjim.

Od četrtka bo ob prevladujočem sončnem vremenu burja postopno oslabela. Čez dan bo že občutno topleje, noči pa bodo še kar mrzle.

Prevladujoče sončno vreme bo trajalo vsaj do vključno sobote, nato je možno, da bo ob temperaturnem obratu v nižjih slojih ozračja že nekaj več vlage in oblakov.