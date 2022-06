Matej Arčon prevzel posle ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu

Odhajajoča ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes predala posle novoimenovanemu ministru Mateju Arčonu in mu zaželela uspešno delo pri skrbi za Slovence v tujini, predvsem pri razvoju gospodarskih vezi. Arčon se je Jaklitschevi zahvalil za uspešno delo in kot prvi korak napovedal obisk zamejskih organizacij. Poleg Jaklitscheve in Arčona sta se primopredaje udeležila še novoimenovana državna sekretarka Vesna Humar in zdaj že nekdanji državni sekretar Dejan Valentinčič.

Zdaj že bivša ministrica je Arčonu svetovala, naj se zavzema še za ohranjanje in krepitev slovenskega jezika, kulture in šolstva v tujini.

Novoimenovanemu ministru je za prvo potovanje v tujino svetovala obisk Avstralije, kjer je v sredo ministrstvo za okolje prevzela Avstralka slovenskih korenin Tanya Plibersek.

Arčon je pozdravil uspešna prizadevanja Jaklitscheve pri povečanju sredstev v proračun za prihodnje leto, kar po njegovem omogoča učinkovitejše delo urada, predvsem pa plodnejše delovanje zamejskih in izseljenskih organizacij. Poudaril je nujo kontinuitete v delovanju urada, saj meni, da ne bi bilo produktivno, če bi z delom začeli iz začetka. Kljub temu pa je napovedal, da bo po sestanku z zaposlenimi in preučitvi kadrovskih potreb predlagal kadrovsko popolnitev urada, obljubil pa je tudi nove ideje v delovanju urada in ohranjanju ter krepitvi vezi s Slovenci v zamejstvu in po svetu.