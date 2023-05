Mattarella dobro pozna Slovenijo in Slovence

»Predsednik republike Sergio Mattarella ne samo, da dobro pozna Slovenijo, temveč ima o naši državi tudi zelo dobro mnenje,« je po srečanju na Kvirinalu dejal Samir Handanović, vratar in kapetan Interja. Predsednik je sprejel igralce milanske ekipe in Fiorentine pred nocojšnjo finalno tekmo za italijanski pokal. Mattarella je slovenskemu nogometašu tudi povedal, da se je pred kratkim srečal s slovensko predsednico Natašo Pirc Musar.

Handanović je o srečanju s predsednikom odnesel lepe vtise. »Ko mi je stisnil roko je vedel kdo sem. To je bila res edinstvena človeška izkušnja,« je dodal nogometaš.

Mattarella se je na sprejemu pogovarjal s Handanovićem in s kapetanom Fiorentine Cristianom Biraghijem. Predsednik republike je izrecno priporočil nogometašem Interja in Fiorentine, naj bodo zgled otrokom, ki spremljajo šport in jih občudujejo.