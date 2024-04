Mattarella in Pahor bosta jutri prejela častni doktorat

Kako pa bo potekal današnji dopoldan? Mattarella in Pahor bosta na univerzo dospela okrog 10.50, prvega bodo pred stopniščem sprejeli župan Roberto Dipiazza, prefekt Pietro Signorello in predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Ob tej priložnosti bosta italijansko vlado predstavljala ministra Anna Maria Bernini (univerza in raziskovanje) in Luca Ciriani (odnosi s parlamentom), slovensko vlado pa podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Ob rektorju tržaške univerze Robertu Di Lenardi bosta še rektor Univerze v Vidmu Roberto Pinton in direktor Visoke šole za napredne študije Sissa Andrea Romanino. Slovesnosti se bosta udeležila tudi župana Gorice in Nove Gorice, ki bosta prihodnje leto gostili Evropsko prestolnico kulture, Rodolfo Ziberna in Samo Turel.

Slovesnost s predajo častnih doktoratov bo potekala v zborni dvorani univerze. Po rektorjevem pozdravu bosta utemeljitvi podala direktor oddelka za pravne vede Gian Paolo Dolso in slovenska predavateljica na tem oddelku Tereza Pertot. V nadaljevanju bodo prebrali lavdaciji za oba doktorata ter novima častnima doktorjema podelili pergament in togo. Nazadnje bosta Mattarella in Pahor imela slavnostni predavanji.

Oba bosta po slovesnosti na univerzi odšla na prefekturo, kjer bo na vrsti kosilo, Mattarella pa se bo nato okrog 15. ure odpravil proti letališču.