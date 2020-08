»Mattarella in Pahor na Rab in Padriče«

Italijanski zgodovinar Eric Gobetti, ki zelo dobro pozna zgodovino naših krajev, v reviji il Mulino piše o nedavnih tržaških simbolnih dogodkih, katerih protagonista sta bila predsednika Italije in Slovenije. Gobetti izpostavlja pomen skupnega obiska v Bazovici in v Narodnem domu, a je obenem prepričan, da sta predsednika 13. julija imela predvsem pred očmi politična obzorja obeh držav. Zlasti Mattarella, ki je z roko ob roki s Pahorjem na fojbi želel na nek način pomiriti italijansko javno mnenje rekoč, da Italija ne pozablja fojb. Podobne cilje (pomiritev slovenske javnosti) pa naj bi imel Pahor s tržaškim Narodnim domom, medtem ko je poklon Mattarelle štirim ustreljenim antifašistom v Bazovici dajal vtis, da je zločin zagrešil fašizem, ne pa italijanska država, ki naj ne bi bila naslednica Mussolinijeve diktature. Dobre plati simbolnih dogajanj (Gobetti se veseli navzočnosti Borisa Pahorja v Narodnem domu), a tudi zamujene priložnosti.

Po Gobettijevi oceni tržaški 13. julij ni prispeval, da bi italijanska javnost spoznala vse hudo, ki ga je fašizem povzročil Slovencem in tudi ne grozodejstev, ki so jih Italijani počenjali med okupacijo Slovenije, v slovenskem javnem mnenju pa ni utrl zavesti o posledicah skoraj popolnega raznarodovanja Istre, ki ga je povzročil množični odhod Italijanov. Prav ta pojav je bil za naše kraje najhujša posledica druge vojne. Gobetti si želi, da bi italijanska mladina spoznala fašistično taborišče na Rabu in usodo Ljubljane med italijansko okupacijo, ko so jo okupatorji obdali z žico. Od tod njegov poziv Mattarelli in Pahorju, da prihodnje leto skupaj obiščeta nekdanje fašistično taborišče na Rabu, in obenem Padriče, kjer je bilo taborišče italijanskih beguncev z Istre, Reke in Dalmacije.