Maurizio Tremul zmagal upravno bitko

Maurizio Tremul ostaja koprski koordinator in hkrati predsednik Italijanske unije (IU), krovne organizacije Italijanov v Sloveniji in Hrvaški. Koprska upravna enota je namreč razveljavila lansko imenovanje Astrid Del Ben za koordinatorko koprske podružnice IU, ki je v osrednji manjšinski organizaciji sprožilo polemike in razhajanja.

Tremul in somišljeniki so ocenili, da je izvolitev koprske koordinatorke pomenila hud udarec ne samo za organizacijo, temveč tudi za celovitost italijanske skupnosti v Istri in na Reki. Podporniki koprske koordinatorke IU pa so bili nasprotno mnenja, da izvolitev Astrid Del Ben nikakor ne prizadene vloge organizacije, ampak da jo nasprotno še krepi. Za vsem tem se skrivajo nekatera nesoglasja med voditelji italijanske skupnosti, ki se v zadnjem času pojavljajo vse bolj pogosto.

Tremul je prepričan, da je odločba koprske upravne enote sad zdrave pameti in hkrati pomeni spoštovanje statuta ter dosedanje povezovalne vloge IU. Predsednik je vsekakor prepričan, da je treba vsa nesoglasja reševati s strpnim dialogom, pri čemer morajo sodelovati vse duše manjšinske zveze.

Astrid Del Ben je v izjavi za koprski radio izpostavila, da jemlje na znanje odločbo upravne enote, ki pa po njenem prepričanju ne rešuje problemov IU. Strinja se s Tremulom, da je treba zaščititi splošno celovitost italijanske skupnosti, a ne na škodo zakonitosti, zato je treba po njeni oceni nujno spremeniti statut organizacije.