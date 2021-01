Med gnilo politiko in pogumom

Prestop senatorke Tatjane Rojc v skupino Evropeistov je v italijanskih medijih in na socialnih omrežjih sprožil več odzivov.

»Grd prizor, ki pa je le poveden,« je v oddaji na kanalu La7 komentiral nekdanji odgovorni urednik dnevnikov La Stampa in Corriere della Sera Paolo Mieli. »Senatorka, ki je nerodno rekla, da odhaja, a da ostaja v Demokratski stranki, povzroča zadrego pri predsedniku države, saj gre za norčevanje,« je utemeljil.V oddaji, ki jo je vodil Enrico Mentana, je nastopil tudi odgovorni urednik tednika L’Espresso Marco Damilano in med drugim ocenil, da je Antonio Gramsci že pred sto leti obsojal take prakse v politiki.«

Po priznanju Rojčeve, da je sledila ukazu stranke, pa je Mentana ocenil, da je taka iskrenost redko blago v politiki. Desni časnik Libero pa je prestop opisal kot »kravjo kupčijo«. Kritičen je tudi nekdanji minister in sodelavec Romana Prodija Arturo Parisi, ki se je vprašal, ali je to »visoka politika, ki jo terja dramatičen čas«.

Rojčevo so v bran vzeli zlasti člani Demokratske stranke, a iz Slovenije se je oglasil tudi poslanec SAB Marko Bandelli: »Čestitke, Tatjana Rojc. Da se prepreči vzpon desnice, je naredila hrabro potezo.«.