Policisti so včeraj nekaj po 8. uri na avtocesti med Kozino in Divačo odkrili razmetano pokončno prometno signalizacijo. Na kraju so ugotovili, da je 36-letni Ljubljančan zapeljal v zaporo in jo podrl. Vozil je iz smeri Kozine proti Divači.

Vozniku so policisti odredili alkotest, ki je pokazal 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, zanj bo podan obdolžilni predlog.