Megla ovira promet

Po vremenski fronti, ki je sinoči prešla naše kraje in je povečini prinesla večje količine padavin, se je ozračje po pričakovanjih ohladilo. Občutno se je povečal odstotek relativne vlage in ni omembe vrednih vetrov. Ponekod je tako nastala megla, ki ovira promet. Vidljivost je trenutno najslabša na Goriškem in na splošno v spodnjem in vzhodnem nižinskem pasu FJK, kjer mestoma ne dosega 100 metrov. Voznikom svetujemo posebno pozornost.

V prihodnjih urah se bo stanje marsikje postopno izboljšalo, ker bodo sončni žarki povečini izsušili nižje zračne sloje. Danes bo sončno ali mestoma spremenljivo zaradi povečane vlage. Zvečer bo spet megleno ali bo nastala megla.

Jutri bo vreme podobno. Povečini bo delno jasno, mestoma bo megleno ali bo nastajala nizka oblačnost. Čez dan bo zapihala šibka burja in se bo stanje povečini izboljšalo.

V četrtek bo povečini oblačno, zvečer ali v noči na petek se bodo začele spet pojavljati padavine.