Meje ne morejo upravičiti omejevanja dometa manjšinskih časopisov

Današnji osrednji dogodek je bil posvet Manjšine: časopisi na meji, ki je potekal na sedežu EZTS v Gorici. Še pred tem so goste sprejeli predstavniki tega združenja, Primorskega dnevnika ter župana Gorice in Nove Gorice Rodolfo Ziberna in Samo Turel.

V čezmejni Evropski prestolnici kulture se srečujejo predstavniki okrog dvajsetih manjšinskih dnevnikov z različnih koncev stare celine. V okviru prireditve Dobrodošli doma, katere pobudnik je Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, gostita obe Gorici generalno skupščino zveze manjšinskih dnevnikov Midas, katere član je tudi njen tokratni gostitelj, Primorski dnevnik. Danes je bilo prizorišče dogajanja Gorica, jutri bo to Nova Gorica.

Odhajajoči predsednici Editi Slezák, odgovorni urednici dnevnika madžarske manjšine na Slovaškem Új Szó, je pripadla čast uvesti trijezično konferenco o manjšinskih dnevnikih, ki jo je povezoval eden od soustanoviteljev in član vodstva Midasa, nekdanji odgovorni urednik Primorskega dnevnika Bojan Brezigar. Slezák je obnovila zgodovino svojega dnevnika, ki je nagovarjal dva trga, slovaškega in madžarskega. »Danes na Madžarskem časopisa ne prodajamo več, stroški distribucije so previsoki,« je pojasnila, velik del obiskovalcev spletne strani pa je iz Madžarske. Dodaten izziv predstavlja politika madžarskega premierja Viktorja Orbána, ki je družbo razdelila, kar se pozna tudi pri odzivih na pisanje manjšinskega dnevnika.

Brezigar je spomnil, da so španske oblasti v Baskiji leta 2003 zaprle dnevnik Egunkaria, čeprav so nato ugotovile, da ta ni povezan s teroristi Ete. Več ljudi je začasno pristalo v zaporu, med njimi odgovorni urednik Martxelo Otamendi, ki je nato vse do lanskega leta vodil naslednika Egunkarie, dnevnik Berria. Danes je govoril o mejah v glavah, ki vztrajajo tudi v Evropi brez meja. »Hoteli smo časopis, ki bi nagovarjal vso Baskijo,« torej tudi predele, ki spadajo v Francijo. V mestu Bayonne imajo zato lokalno uredništvo, dnevnik pa je »orodje, s pomočjo katerega pomagamo bralcem doumeti, da so del širše skupnosti, ki presega meje«.

Gwyn Nissen, ki vodi dnevnik nemške manjšine na Danskem Der Nordschleswiger, je povedal, da so s preselitvijo na splet tiskano izdajo ukinili, pri čemer se je izbira obrestovala.

Vicent Partal, ustanovitelj portala v katalonskem jeziku VilaWeb, je pojasnil, da želijo doseči vsakega katalonskega govorca, ne glede na državo, saj meje ne morejo upravičiti omejevanja dometa časopisov.

Odgovorni urednik časopisa La Voce del Popolo z Reke Ivo Vidotto je dejal, da je večinsko italijansko prebivalstvo na območju po drugi svetovni vojni postalo manjšinsko, čemur, kot tudi drugim spremembam, se je dnevnik prilagodil.

Predsednik DZP-Prae Aleksander Koren je gostom razložil, da so lastniki Primorskega dnevnika njegovi bralci, včlanjeni v zadrugo, kar je v Italiji edinstven primer. Odgovorni urednik Igor Devetak pa je poudaril, da »se manjšinci dobro počutimo v vsaj dveh jezikih in dveh državah, medtem ko večinski mediji te jezikovne pregrade še niso premostili«.

Popoldne so gostje obiskali Trgovski dom, kjer je potekala Midasova letna generalna skupščina. Z mesta predsednice se je poslovila Edit Slezák, nasledil pa jo je edini kandidat Martxelo Otamendi.